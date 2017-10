Del Piero: "Ho chiarito con Agnelli. VAR? Serve chiarezza"

Calciopoli, il rapporto con Agnelli, Il Var, Bonucci e Dybala. Alessandro Del Piero, per 19 anni bandiera della Juventus, si confessa in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le principali dichiarazioni dell'ex numero 10 bianconero.



"L'intero 2006 è stato un anno folle, pzzesco, Ci siamo ritrovati da campioni del mondo a retrocessi in B senza sapere perché. Basta vedere il tabellino della finale del Mondiale 2006 per capire che cos'era quella Juve che sparì nello spazio di un'estate. Tutto passò sopra la mia testa senza che io potessi fare nulla. Ma non esitai neppure un secondo a rimanere quando la società mi chiese cosa volevo fare. Ero il capitano di una squadra che sentivo dentro di me e con cui avevo vinto tutto. Ho sentito il dovere di dare l'esempio e accelerare la ricostruzione. Il cerchio si è chiuso nel 2012: 6 anni dopo quel terremoto la Juve era tornata a vincere lo scudetto. E io potevo chiudere con un certo tipo di calcio con un ultimo e inaspettato titolo".



"Non faccio parte della Juve? La vita è fatta anche di momenti e la Juve di oggi ha una struttura molto chiara e composta da dirigenti davvero in gamba. Ho avuto modo di incontrare Andrea Agnelli, abbiamo chiarito delle cose e oggi posso dire serenamente che non c'è nulla in sospeso tra noi".



"Sono assolutamente favorevole alla VAR, ma deve essere chiaro quando può essere utilizzata e quando no. Serve un protocollo chiaro, altrimenti poi si torna alle solite polemiche".



"Bonucci? Giocare nella Juve lo ha reso migliore e lui ha reso migliore la Juve, Senza la BBC vedo i bianconeri più vulnerabili rispetto agli altri anni. Io li vedo sempre come la favorita numero uno, ma con meno margine. E questo Napoli è assolutamente da scudetto. Sarri è una persona molto interessante, ma soprattutto è un grandissimo conoscitore di calcio. Sarebbe piaciuto anche a me averlo come allenatore".



"La 10 a Dybala? Sono felicissimo. Quel numero mica era una mia proprietà: prima di me l'ha indossata gente come Robi Baggio, Sivori e Platini. E ora c'è un fuoriclasse che ha tutto per restare alla Juve a vita, se anche lui lo vorrà. In questo inizio di stagione sta alzando l'asticella sempre più in alto. Fa cose entusiasmanti e ha doti morali non comuni".