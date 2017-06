Del Piero 'chiama' Cristiano Ronaldo:"Alla Juventus c'è spazio"

Se Cristiano Ronaldo non è più felice al Real Madrid e volesse cambiare aria "sarebbe il benvenuto alla Juventus, dove ci sarebbe molto spazio per lui". L'invito, tra il serio e il faceto, arriva da una bandiera bianconera come Alessandro Del Piero che ha parlato a margine della partita di esibizione a Città del Guatemala, insieme ad una vecchia gloria dei blancos, Michel Salgado.



L'ex numero 10 ha definito la Champions, che la Juventus ha perso per la quinta volta in finale nella sua storia, "una coppa maledetta", ma anche aggiunto che "ci aspettiamo di vincere di nuovo", magari con l'aiuto e l'arrivo a Torino del 4 volte Pallone d'Oro: "Se vuole - ha aggiunto ridendo Del Piero - alla Juventus ci sarebbe un sacco di spazio".



Il campione del mondo 2006 ha ricordato anche Calciopoli e la sua avventura in Serie B con i colori bianconeri: "E' stato un momento drammatico. Ma è stata anche l'occasione per costruire, un viaggio indimenticabile".