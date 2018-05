De Vrij: "Non dovevo giocare contro l'Inter, la Lazio mi ha voluto in campo"

Stefan De Vrij confessa quanto avvenuto prima di Lazio-Inter, spareggio Champions dell'ultima giornata di Serie A. E svela ai media olandesi alcuni dettagli destinati sicuramente a far discutere: "Alla vigilia del match con i nerazzurri, avevo detto alla società che non avevo buone sensazioni in merito alla partita, sentivo che non avrei mai potuto giocare bene. Ma il club mi ha detto che mi voleva in campo".



Il centrale era finito al centro di un caso perché erà già stato ufficializzato il suo passaggio al club di Corso Vittorio Emanuele e i tifosi biancocelesti si erano divisi sull'opportunità di schierarlo o meno in una sfida così delicata. Alla fine De Vrij ha disputato la gara dal primo minuto: "Tutti quelli che mi conoscono sanno che ho dato tutto anche in quel match".



Interrogato sull'argomento il ds capitolino Igli Tare ha risposto così ai microfoni di Premium Sport: "De Vrij non voleva giocare? Secondo me è un capitolo chiuso, adesso si deve guardare in avanti, per la Lazio e per lui. Ha fatto 3 anni importanti a Roma, la società gli ha dato tanto e anche lui ha fatto altrettanto. Le polemiche di quella partita non interessano a nessuno, il risultato si sa. L’obiettivo per un giocatore è chiudere con onore il percorso in un club, questo è più importante”.