De Paul, il gol è tuo: lo ha deciso la Lega

La Lega stavolta ha voluto spiegare: il gol del 3-0 di Udinese-Genoa assegnato a Rodrigo De Paul ha fatto discutere migliaia di fantallenatori di tutta Italia. Ecco perché in questa circostanza non si trattava di autorete di Rubinho, mentre la settimana scorsa fu assegnata quella a Consigli che non riuscì a trattenere il pallone sulla deviazione del compagno di squadra Acerbi.



"Le immagini, riviste questa mattina da tutte le camere disponibili, non chiariscono se l'angolo battuto dal fantasista bianconero sarebbe terminato o meno nello specchio della porta, per cui, nell'incertezza, va attribuita la paternità della rete a chi tira"



"Infatti il numero 10 dell'Udinese, al 49', calcia dalla bandierina indirizzando verso la porta un pallone che assume una traiettoria a rientrare, presumibilmente destinato sul secondo palo. Diventa ininfluente, a quel punto, il tentativo non riuscito di Rubinho di rinviare, come evidenziato nelle considerazioni finali delle linee guida adottate dalla Lega Serie A".



"Va da sé che, qualora avessimo riscontrato nelle immagini visionate che il pallone sarebbe terminato senza dubbio fuori dallo specchio avremmo assegnato l'autorete a Rubinho, come accaduto recentemente, a titolo di esempio, settimana scorsa con l'autogol di Consigli".