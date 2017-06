De Paul: "De Sciglio? Gli ho chiesto scusa". Delneri: "Andava espulso"

Rodrigo De Paul è stato attaccato dai tifosi del Milan su tutti i social network: come ha stabilito la moviola il suo fallo su De Sciglio commesso poco prima del gol partita era da espulsione. Lui, però, rigetta le accuse: "Aspettavo da tempo di segnare un gol, per fortuna è arrivato - ha detto a Udinese Tv -, è stato bellissimo esultare sotto i tifosi. Il fallo su De Sciglio? Gli ho già chiesto scusa, non sono il tipo di giocatore che entra per fare male all'avversario".



Della sua entrataccia ha parlato anche Delneri, tecnico dell'Udinese: "Vedendo da fuori poteva anche starci l'espulsione - ha detto a Radio anch'io Sport - ma sono rimasti in dieci per 4 minuti, in una partita succedono tante cose, non si può ridurre tutto a un momento. Credo che il risultato rispecchi quel che c'èstato in campo. L'Udinese ha vinto perché ha meritato, per la prestazione, per le palle gol che ha prodotto, per aver giocato ad alto livello contro una grande. Sul cartellino rosso a De Paul si puo' parlare, ma non cambia di una virgola quel che c'è stato in campo".