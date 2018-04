De Magistris all'attacco della Juve: "Si sentono potenti rubando"

Un attacco durissimo. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris si scaglia contro la Juventus su Facebook senza usare mezzi termini. "La differenza tra Noi e quelli che usurpano i nostri diritti è che Noi comunque viviamo perchè amiamo ed abbiamo un cuore grande e profonda umanità, loro invece si sentono forti e potenti rubando, con furti di Stato o di Calcio" scrive il primo cittadino riferendosi evidentemente alla partita di San Siro tra i bianconeri e l'Inter e all'arbitraggio di Orsato.



Il tono è molto infuocato e per questo si annunciano roventi polemiche: "Il maltolto ce lo riprenderemo tutto, senza lamentele e senza cappello in mano, con la schiena dritta e con la lotta. La nostra dignità non ha prezzo, la nostra sete di giustizia è vasta e profonda. Uniti si vince, abbattendo i palazzi dei poteri corrotti, conquistando i nostri traguardi".