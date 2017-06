De Laurentiis: "Sarri? Nel prossimo contratto vedremo quanti scudetti ha vinto"

"Nel prossimo contratto, quando sarà scaduto quello in essere, assolutamente verificheremo quanti scudetti ha vinto, quante volte saremo arrivati in finale e se avremo vinto qualcosa in Europa, e sarà giusto anche dargli quello che merita". Aurelio De Laurentiis replica a Sarri che in conferenza stampa aveva detto di "volersi arricchire": "A parte che lui già l'altr'anno ha avuto uno scatto molto elevato, da lui richiesto e concordato".



Il presidente del Napoli si sofferma anche sul rinnovo di Mertens: "Dipende solo da Dries. Io credo che siamo alla fase finale. Dovrebbero venire in Italia nei prossimi giorni suoi rappresentanti e dovremmo definitivamente e firmare questo prosieguo".



"Tifare Higuain? "Devo assolutamente, però non è l'ultima partita, ce ne sono tre" aggiunge De Laurentiis rispondendo alla stessa domanda posta questa mattina a Sarri in vista di Roma-Juventus domani sera. "Questa non deve essere una giustificazione, non è una scusa per i nostri che devono dare tutto in campo, anche perché giocando prima della Juve. Dobbiamo assolutamente portare a casa il risultato" conclude il numero 1 azzurro.