De Laurentiis-Sarri, la rottura dopo il Palermo: "Me ne vado"

L'inaspettato sfogo di Aurelio de Laurentiis contro Sarri ai microfoni di Premium nel dopo-gara del Barnabeu aveva sorpreso tutti, ma ora la 'Gazzetta dello Sport' svela i motivi della sparata del presidente azzurro sostenendo che la frattura con il tecnico si sarebbe consumata qualche settimana prima, più precisamente al termine di Napoli-Palermo.

Il pareggio interno del 29 gennaio non sarebbe andato giù al numero uno azzurro, che negli spogliatoi avrebbe avuto un duro confronto con il tecnico ex Empoli, criticato per aver schierato la formazione sbagliata. La reazione di Sarri, racconta sempre la Gazzetta, sarebbe stata molto dura e il tecnico avrebbe minacciato l'addio: "Me ne vado!".

Nervi tesissimi dunque in casa Napoli, come testimoniano anche lo strano silenzio stampa imposto dal presidente e le uscite pubbliche di Reina, leader dello spogliatoio, in difesa del tecnico. L'ipotesi che Sarri saluti a fine stagione non sembra dunque fantacalcio, anche se ci sarebbe da fare i conti con un contratto complesso e ricco di 'postille'.

Nell'accordo firmato da Sarri, che scadrà nel 2020, il numero uno partenopeo avrebbe inserito infatti una clausola rescissoria da 2 milioni di euro utilizzabile qualora altri club volessero mettere le mani sul tecnico. Ci sarebbe la possibilità che sia AdL ad esonerarlo, ma questo scenario appare molto improbabile.

Una spaccatura interna che non ha condizionato la gara di Verona, ma che di certo non può aiutare alla vigilia di un ciclo terribile in cui gli azzurri si giocano davvero tutto.