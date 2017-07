De Laurentiis: "La parola scudetto non sia più un tabù"

E' una delle squadre che sul mercato si sta muovendo meno, ma in casa Napoli si respira grande ottimismo alla vigilia del debutto stagionale in amichevole (alle 18 contro i dilettanti della Bassa Anaunia) e anche il presidente Aurelio De Laurentiis si dimostra carico a mille: "La parola Scudetto non deve essere più un tabù per il Napoli - ha detto durante un'intervista a 'Repubblica' - E non mi preoccupa che i giocatori ne parlino. Abbiamo tutte le carte in regola per lottare per il primo posto e saremo più competitivi dello scorso anno grazie alla simbiosi tra Sarri e la squadra".

Prima del campionato, però, ci sarà il preliminare di Champions di agosto (in diretta esclusiva su Premium Sport), che sarà già uno snodo fondamentale della stagione: "Ci aiuterà a riallacciare subito il bel discorso interrotto nel torneo scorso - ha dichiarato AdL - Abbiamo fatto 86 punti: un record che possiamo superare. Sulla carta questo è il mio Napoli più forte, spero lo dimostri sul campo".

Il numero uno azzurro poi elogia il lavoro di Sarri: "La sua filosofia diverte molto la gente: per questo ce lo invidiano tutti. Ricordo quando perdemmo 4-2 contro il suo Empoli: fu un colpo di fulmine. Da quella sera cominciai a studiarlo e sono fiero di aver puntato su di lui".

De Laurentiis resta fedele alla sua natura di presidente-innovatore: "La formula delle Coppe andrebbe cambiata. Dovremmo giocare tutti contro tutti, organizzandole come se fossero un campionato. VAR? Non sappiamo se funzionerà. Mi auguro che a decidere sia sempre l’arbitro, altrimenti ci saranno tante di quelle polemiche che Tavecchio dovrà scappare in Australia".

In conclusione non può mancare una battuta su Gonzalo Higuain, che reclama dal Napoli vecchie pendenze (oggi è previsto l'arbitrato): "De minimis non curat lex (dal latino, letterale: la legge non si occupa di cose piccolissime, ndr)", prova a glissare De Laurentiis che poi aggiunge: "Higuain ha scelto la Juve, principale rivale del Napoli. I tifosi si sono sentiti traditi e il resto è stata una conseguenza inevitabile".