De Laurentiis: "Il Napoli vale un miliardo. Champions? Niente paura"

Aurelio De Laurentiis guarda con orgoglio il suo Napoli. La parola scudetto non viene mai pronunciata, ma il presidente non si nasconde. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate a La Repubblica.



"Reina ha un altro anno di contratto e vuole rimanere con noi, pure a scadenza. Ma presto parlerò anche con lui, fermo restando che ci stiamo guardando intorno per il futuro. Di Rulli, il numero uno argentino che gioca in Spagna, mi dicono che sia bravo con i piedi e potrebbe dunque fare al caso nostro. Ghoulam resta? Certo, ha un contratto: dove dovrebbe andare? Nessun titolari andrà via. Ounas lo aspettiamo per le visite mediche e la firma. Mario Rui? I nostri giocatori devono essere rapidi e fare tutto in velocità".



"Giocheremo sempre all’attacco. Sulla fase difensiva accenderemo un cero a San Gennaro, ma vogliamo che siano gli altri a preoccuparsi di noi. Ci aspetta un avvio di stagione molto tosto, con molte amichevoli impegnative. Avremo le gambe imballate e metto nel conto qualche brutta figura. Ma conterà solo essere pronti per lo spareggio di Champions, che comunque non ci fa paura. Siamo quindicesimi in Europa, dopo essere stati al cinquecentesimo posto. Ora il club vale almeno un miliardo, ma non ho alcuna intenzione di venderlo e il mio film è lontano dai titoli di coda. Guardo avanti, mai indietro".