De Ceglie: "Centro Giovani di Aosta più organizzato del Benevento"

Dopo la scadenza del contratto con la Juventus, Paolo De Ceglie non è riuscito a trovare una squadra ma, a 31 anni, continua comunque ad allenarsi al Palavela di Torino e si allena con il "Centro giovani calciatori Aosta" fondata 15 anni fa dal padre: "Sto bene, ho voglia, troverò i 90 minuti" le parole al Corriere della Sera di Torino.



Quella squadra era composta da bambini, ora cresciuti, e sono passati dalla Terza Categoria alla Seconda "dove ce la giochiamo per la salvezza". Per De Ceglie qualche settimana fa si era aperta l'opzione Benevento ma il provino è andato male così il terzino si toglie un sassolino dalla scarpa: "Posso? Non vorrei dirlo, ma forse devo: siamo più organizzati noi, al Centro giovani calciatori Aosta".



La Juventus rimane il momento più alto della sua carriera: "Vedere come Buffon, Nedved o Del Piero affrontavano la serie B è stata una scuola di vita per tutti. Con Chiellini mi sento più spesso, abbiamo sempre diviso la camera in ritiro, è un ragazzo eccezionale". Infine, una rivelazione proprio su un giocatore bianconero: come lui, anche Sturaro gioca con problemi al crociato "perché nessuno lo opera".