De Boer: "Non potevo entrare all'Inter come un elefante"

Frank de Boer ha raccontato alla televisione olandese l'impatto con il mondo Inter e le prime settimane italiane: "Ho sentito subito pressione, è dura quando sai di sostituire un allenatore italiano. Dieci anni fa l'Italia ha vinto il Mondiale, magari pensano che un olandese sia pazzo a voler insegnare come si fa. Non potevo entrare come un elefante in cristalleria".



Sul gruppo trovato: "E' un ambiente vincente. Non che all'Ajax dovessi pregarli per allenarsi ma all'Inter anche solo una partita di pallamano crea entusiasmo, in Olanda era sempre un 'Uffa, bisogna proprio farlo?'". L'olandese a NosTv racconta anche la sfumatura tattica che vuole dare all'Inter: "Voglio un recupero palla immediato e migliorare sotto il profilo del gioco posizionale".



Nel pomeriggio, poi, l'allenatore olandese ha parlato in conferenza stampa prima del match di Europa League contro lo Sparta Praga: "Dobbiamo valutare lo stato fisico dei nostri calciatori. Penso, per esempio, a Santon: non credo non sia in grado di giocare tre gare consecutive, per lui è complicato. Domani farò qualche cambiamento a livello di formazione, ma la squadra proposta sarà ovviamente molto competitiva. Vogliamo vincere la coppa". Su Brozovic, non convocato per la trasferta europea: "Dovrà tornare in forma passo dopo passo. Possibile un suo ritorno a Roma, quello che è successo è ormai passato. Ora è tutto a posto".