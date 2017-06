De Boer: "Maradona? Icardi ha fatto bene. Brozovic è importante"

Nella cornice del Fairmont Hotel di Montecarlo, alla cerimonia del Golden Foot ha parlato il tecnico dell'Inter, Frank de Boer, che è tornato sulla polemica scoppiata tra Maradona e Icardi: "Mauro ha fatto bene a dire una cosa sola. Non ho da aggiungere altro, a noi non serve. Per me così è abbastanza. Ha risposto ed è chiusa qui".

L'allenatore olandese ha poi toccato diversi altri argomenti tra cui l'approccio con una grande come l'Inter ("E' la stessa cosa in ogni grande squadra, c'è sempre pressione"), la prossima sfida di campionato ("Col Cagliari non è facile, non ci sono squadre facili da affrontare in Italia") e l'infortunio di Milik ("E' un brutto infortunio, un giocatore è prima di tutto una persona. Non vorrei mai che un giocatore, qualsiasi, si infortunasse").

Poi qualche battuta su temi caldi come il mercato ("Darmian? Non voglio parlare di nuovi giocatori, non è il momento") e il caso Brozovic, che l'olandese sembra aver finalmente perdonato: "E' importante che abbia giocato due partite, per me è importante. Secondo me può aiutarci a vincere, è solo questione di tempo" ha detto De Boer. Parole dolci anche per Kondogbia: "E' giovane, per me ci sono dettagli da migliorare. E' come Pogba: è lo stesso ruolo, deve vincere duelli, giocare semplice, ma ha tutto per essere un top-player".

Infine un pensiero sul calcio italiano: "In Italia sta cambiando tanto la mentalità. La Juventus ha cambiato tanto il modo di giocare, io voglio fare lo stesso con l'Inter. Per me è possibile, l'Inter ha grande storia con giocatori di qualità. Possiamo fare cose importanti".