De Boer lascia a casa Brozovic: "I social sono pericolosi"

Mettersi alle spalle la partita di Praga e reagire come fatto dopo il drammatico esordio in Europa League e prima della vittoria sulla Juve, chiede questo Frank De Boer ai suoi giocatori in vista del posticipo dell'Olimpico contro la Roma: "Non voglio vedere un atteggiamento come quello di Praga, il problema è solo questo. La partita deve iniziare prima del fischio d'inizio, almeno il giorno prima. Bisogna concentrarsi sulla gara, quando l'arbitro fischia è già tardi, dobbiamo cambiare. Contro la Roma è facile avere il giusto atteggiamento, è un big match. Ma io voglio vedere una squadra concentrata allo stesso modo contro tutti gli avversari, non solo contro le big".

Il tecnico olandese è tornato anche sulle polemiche "social" che hanno investito Marcelo Brozovic dopo la sconfitta in Repubblica Ceca: "Tutti i miei giocatori devono capire che i social sono molto importanti ma pericolosi. Devono capire quando utilizzarli e in questo momento forse non era giusto utilizzarli, ma sono cose che riguardano la società. Ad esempio ho visto uno snapchat di un portiere dell’Ajax tra primo e secondo tempo, per me non è giusto. Se lo dovesse fare uno dei miei? Un giocatore deve esser concentrato sulla gara, come ho detto, le partite non iniziano al fischio d’inizio, iniziano prima. Dal punto di vista professionale, non esistono queste cose".

"Le critiche della stampa? Non sono un problema. Stiamo seguendo un progetto e la direzione è quella giusta. A Praga non è andata bene, ma in allenamento e in altre gare sì", sostiene De Boer, che si dimostra fiducioso in vista della Roma: "Tutti sono disponibili e pronti a giocare, devo solo decidere chi convocare. Joao Mario si è allenato bene, anche Brozovic (ma nonostante ciò il tecnico lo ha lasciato a casa ndr). Ansaldi è pronto per scendere in campo, anche se non ha i 90 minuti nelle gambe".

Infine, immancabile, una battuta su Totti, grande protagonista della settimana in casa giallorossa: "Un grandissimo giocatore, può segnare dal niente ed è molto difficile da marcare perché ha tanta esperienza. Quando entra cambia sempre il gioco della Roma".

