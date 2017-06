De Boer: "Juve? La vittoria più importante della mia carriera"

Dopo la grande vittoria contro la Juve, l'Inter si rituffa subito nel campionato per la sfida sul campo dell'Empoli di Martusciello. Un match che non ha certo il fascino di quello contro i bianconeri, ma che non è da sottovalutare e sarà utile per confermare la crescita mostrata a San Siro: "Voglio lo stesso spirito avuto contro i bianconeri - ha spiegato De Boer, per la prima volta in italiano, in conferenza stampa - I tre punti conquistati ci aiutano nel nostro processo, ma soltanto dopo questa partita capirò a che punto sarà arrivata la mia squadra".

Rispetto alla gara di domenica, contro l'Empoli il tecnico olandese dovrà fare a meno di Banega, squalificato per un turno: "Non cambieremo il modulo, mancherà solo un giocatore", ha assicurato De Boer e quindi Joao Mario dovrebbe avanzare di qualche metro alle spalle di Icardi, con Perisic e Candreva sulle fasce, mentre davanti alla difesa dovrebbe tornare Kondogbia. Possibile convocazione anche per il nuovo acquisto Gabigol, già a segno in allenamento con la nuova maglia: "Ha fatto 2-3 allenamenti, ieri ha sostenuto la prima seduta con il gruppo. Sta bene, oggi vedremo ed è possibile una sua convocazione" ha detto De Boer.

Infine una battuta sul caso Brozovic: "Deve solo dimostrare che l'Inter è la sua squadra e di poterne fare parte. Quando tornerà con noi non sarà un problema. Ha commesso qualcosa che non ho potuto accettare, tornerà in gruppo quando dimostrerà la sua disciplina".

Anche Gabigol nella lista dei convocati