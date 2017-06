De Boer duro: “Kondogbia? Quando un giocatore non vuole ascoltare…”

Ha il volto di chi sa di aver sprecato un'ottima occasione Frank de Boer dopo il pareggio di San Siro con il Bologna: “L’occasione mancata da Ranocchia? Andrea ha giocato un’ottima partita, anche se quell’occasione rimane un rimpianto. Nei primi venti minuti non abbiamo fatto bene - ha spiegato il tecnico olandese - poi siamo migliorati molto: abbiamo creato tante e buone occasioni per vincere. Ho visto una squadra che lavora fino al novantesimo e questo è un segnale positivo: negli ultimi minuti ci siamo spinti in avanti, rischiando in qualche occasione di rimanere scoperti, ma sono contento della prova della squadra".

"Il motivo dei primi venti minuti giocati male? Forse il cambio improvviso di Joao Mario e Murillo non ha fatto bene ai ragazzi - ha ammesso De Boer - a livello psicologico: eravamo un po’ lunghi e frettolosi nelle giocate, poi ci siamo calmati e abbiamo controllato quasi tutta la partita. Gabigol? Non è facile entrare in una partita del genere, con molta pressione: ha fatto abbastanza bene, sappiamo che può fare meglio, ma questo era il suo primo passo e quindi sono contento. Kondogbia? Quando un giocatore non vuole ascoltare...”

DONADONI: "PAREGGIO BUON RISULTATO"

“Non abbiamo perso, nessuna resa perché se ti arrendi perdi. Ci siamo abbassati troppo ma abbiamo lottato, creando anche due occasioni in cui potevamo essere più cinici". E' soddisfatto Roberto Donadoni dopo l'1-1 di S. Siro con l'Inter: "Era normale soffrire contro una squadra molto tecnica come l’Inter. Questi ragazzi si meritano questo risultato, soprattutto dopo le trasferte di Napoli e Torino. E’ un buon inizio da cui ripartire, abbiamo molti margini di miglioramento e piano piano lo faremo. Non siamo ancora molto convinti nelle nostre potenzialità e diventiamo frettolosi. Dobbiamo crescere per cercare di raggiungere quel livello ma abbiamo comunque fatto un buon risultato. Non è semplice giocare in questo stadio con questa atmosfera che a volte ti frena e ti condiziona ma va bene così. Decisioni arbitrali sfavorevoli? Forse in qualche decisione non è stato sulla stessa lunghezza d’onda”.