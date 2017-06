De Boer: "Dopo il nostro gol abbiamo smesso di giocare"

L'Inter crolla a San Siro contro il Cagliari (rivivi la cronaca della gara) e Frank de Boer a fine gara è visibilmente deluso: "Dopo il nostro gol abbiamo smesso di giocare - esordisce il tecnico nerazzurro ai microfoni di Premium Sport - Era facile perché l’avversario ci avrebbe dovuto pressare e per noi si sarebbero creati degli spazi, invece ci siamo dimenticati di giocare: questo è stato il problema dell’Inter di oggi".

Dal pubblico a casa arriva, inevitabile una domanda sul caso Icardi: "Non ne voglio parlare - dice de Boer, che però commenta l'errore dal dischetto dell'argentino - Non so se ha sofferto della situazione che vive: lui solitamente è un giocatore calmo, concentrato. Nella prima parte ha fatto bene, anche se c’è sicuramente da migliorare e con lui tutta la squadra perché portiamo sempre pochi giocatori in area di rigore. Ma del caso Icardi non voglio parlare ribadisce il tecnico olandese - con rispetto a Mauro e con rispetto verso i nostri tifosi troveremo una soluzione per il bene dell’Inter".

"Se è il mio momento più difficile da quando sono all’Inter? Sì - ammette de Boer - non mi aspettavo questa sconfitta: abbiamo controllato il gioco fino al nostro vantaggio, poi abbiamo smesso. Contro il Cagliari, con tutto il rispetto per il Cagliari, l’Inter deve vincere. Nel secondo tempo abbiamo perso molti duelli in mezzo al campo, è mancata un po’ di cattiveria agonistica e questo a me non va bene.”

Ausilio: "Di certo non il miglior Icardi"

Nel post-partita davanti alle telecamere di Premium arriva anche Piero Ausilio: "Icardi? Il pensiero della società è lo stesso del vicepresidente Zanetti - esordisce il dirigente nerazzurro - Al di là del rigore che avrebbe anche potuto segnare, oggi non ho visto un giocatore sereno, di certo non è stato il miglior Icardi", ha detto Ausilio, che si è detto "molto incazzato" per il risultato finale.

"La partita? Se guardiamo il bicchiere mezzo pieno nel primo tempo abbiamo fatto bene - ha detto Ausilio - Abbiamo creato, ci sono stati degli errori, poi nella ripresa è successo qualcosa, probabilmente eravamo un po' stanchi. De Boer? Deve continuare a lavorare tranquillo, abbiamo fatto molte cose buone finora" ha concluso Ausilio.