De Boer: "Allegri? Non condivido la sua opinione su Inter-Juventus"

L'Inter batte l'Empoli 2-0, grazie a un super Icardi, e centra la seconda vittoria consecutiva in campionato. Al termine del match, Frank de Boer è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Stasera siamo partiti bene, ma dopo il 2-0 abbiamo perso un po’ di concentrazione: contro la Juventus abbiamo speso molte energie e nel secondo tempo si è visto. Anche se l’atteggiamento è stato buono da parte di tutti, abbiamo controllato la partita e quindi mi posso definire contento. Ci stiamo allenando assieme da un mese e i giocatori cominciano a capire meglio le mie idee. Il mio progetto non si compie in un giorno: ci vogliono tempo e energie. Differenze rispetto alla sconfitta in l'Europa League? I giocatori...". A concludere, l'olandese torna sulle parole di Massimiliano Allegri su Inter-Juventus, considerata dal tecnico bianconero come una delle partite più brutte degli ultimi trent'anni: "Le dichiarazioni di Allegri? È un’opinione sua, la rispetto, ma non la condivido".



Ai nostri microfoni, ha parlato anche Mauro Icardi: "Stiamo lavorando bene per raggiungere i nostri obiettivi. Anche oggi abbiamo fatto una grande prestazione, chiaramente dopo una partita come quella di domenica eravamo un po' stanchi, ma si è vista una buona squadra. Abbiamo tenuto la palla quando era necessario e nel primo tempo abbiamo avuto quelle occasioni per fare gol". Alla domanda sul suo rinnovo l'attaccante argentino risponde così: "Ho parlato con la società ad agosto ed è finità lì. Sono contento all'Inter, voglio fare grandi cose e segnare tanti gol. Abbiamo una grande squadra, la società ha fatto benissimo in estate, ha portato giocatori di esperienza e qualità e sul campo si sta vedendo". Felice anche Wanda Nara, come testimonia il suo tweet celebrativo in onore del marito.





5 partidos 6 Goles #Capitano — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 21 settembre 2016