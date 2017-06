De Boer: "All'Inter non comanda nessuno e c'è troppa fretta"

Dopo un periodo di silenzio, Frank de Boer è tornato a parlare della sua esperienza all'Inter, chiusa con l'esonero dopo poco più di tre mesi di panchina. Il tecnico olandese individura il problema principale che regna nella società nerazzurra: "I cinesi sono i proprietari ma hanno un supervisore italiano - le parole a Ziggo Sports -. Hanno tutto il potere, ma nessuno ha veramente il potere: di fatto nessuno comanda. Penso che questa sia la maggiore difficoltà". E ancora: "La nuova proprietà pretende molto, ma si dovrebbe prima guardare e valutare a ciò che c’è dentro la società e com'è organizzata".



De Boer ha anche spiegato il suo modo di intendere l'Inter: "Giocavo con il 4-3-3: pressione alta e anticipo, quando possibile. A volte è andata bene, come nel match vinto contro la Juventus. Ma è anche vero che abbiamo avuto troppi alti e bassi". Infine, una considerazione finale ancora sulla società interista: "Il Napoli ci ha messo otto anni per far rendere il progetto ad alti livelli, ad Appiano si aspettavano di vedere qualcosa di buono già dopo due settimane. Non funziona così, è impossibile".