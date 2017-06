De Boer a Premium: "Sempre avuto fiducia nella squadra, ringrazio i tifosi"

E' dolce il day after della vittoria contro il Torino per Frank de Boer, che intervistato in esclusiva da Premium ha fatto i complimenti alla squadra, ringraziato i tifosi ed esaltato Mauro Icardi.

"Ho sempre avuto fiducia nella mia squadra. Ieri ho visto una squadra molto disciplinata nei 90 minuti, che ha giocato con ordine, dominando la partita, creando pericoli e concedendo poche occasioni. Io voglio vedere sempre questo impegno - ha detto il tecnico olandese, che ha sottolineato quanto sia stato importante ricevere il sostegno della società in un momento non certo facile - La società è sempre importante, quando ho cominciato qui ho parlato con il club e siamo sempre stati uniti e d'accordo sul progetto. Che per me è importantissimo, perchè solo quando siamo uniti possiamo fare bene e solo restando uniti si possono superare i momenti di difficoltà".

"Thohir? Ha molta fiducia nella squadra, mi ha detto di andare aventi con il mio lavoro, è sempre molto positivo e vicino alla squadra. Se mi sento più tranquillo? Sì, perchè è normale che in un club come l'Inter perdere tre partite di fila sia grave, però ieri la squadra ha dato un segnale molto importante, non solo a me ma anche al club e ai tifosi e io voglio vedere sempre questo spirito" ha detto de Boer.

"La squadra mi ha sempre seguito - racconta de Boer a Premium - in rosa c'è molta qualità, ma la squadra deve giocare insieme perchè se stiamo uniti possiamo vincere contro chiunque, come abbiamo dimostrato contro la Juve e la Roma. Se giochiamo insieme possiamo giocare molto bene, penso che i giocatori possano migliorare ancora molto, soprattutto dal punto di vista psicologico e della fiducia in loro stessi. Ho una rosa ampia e chi non gioca ovviamente non è contento, ma l'importante è che chi viene chiamato in causa si faccia trovare pronto".

In conclusione qualche battuta su Icardi e sull'atteggiamento dei tifosi: "Icardi? Non lo so se ha fatto pace con i tifosi, però per me è il nostro capitano, ho sempre avuto molta fiducia in lui perchè ha sempre l'atteggiamento giusto in allenamento, lavora molto duro ed è un esempio per gli altri. Il sostegno dei tifosi? Mi ha fatto molto piacere sentire la loro vicinanza - ammette de Boer - è stato molto importante per me in un momento difficile avere il loro sostegno, è importante che i tifosi abbiano capito che era non era un momento facile e abbiano comunque incitato la squadra".