Davide Astori, oggi la camera ardente

Davide Astori ha lasciato Udine, dove ha trovato la morte mentre era in ritiro con la Fiorentina, per tornare in Toscana. Verso le 9.30, accompagnato da alcuni amici e parenti, la salma è partita dal Friuli con destinazione Coverciano - all'interno del centro tecnico della Figc - dove, dalle 16:30 è stata aperta al pubblico la camera ardente in modo che chiunque voglia possa dare l'ultimo saluto all'ex capitano viola. Domani invece i funerali a Firenze, alle ore 10 nella basilica di Santa Croce.



All'interno del centro tecnico federale si trovano la compagna del capitano viola, Francesca Fioretti, i genitori Renato e Anna e l'altro fratello di Astori, Bruno. Arrivati anche il dg viola Corvino e il presidente esecutivo Cognigni insieme al cappellano della Fiorentina e della Nazionale don Massimiliano Gabbricci, il tecnico Pioli (che ha annullato l'allenamento pomeridiano) e diversi giocatori fra i quali Sportiello, Saponara e Veretout. Presente anche il padre di Federico Bernardeschi, Alberto.



Anche Andrea Della Valle è tornato in città per rendere omaggio ad Astori, in mattinata si è recato al centro sportivo viola per poi pranzare con la squadra ed andare alla camera ardente. In serata atteso anche Diego Della Valle, entrambi i proprietari della Fiorentina saranno ai funerali.



I primi risultati dell'autopsia (quelli definitivi previsti tra un mese e mezzo circa) parlano di una "morte cardiaca senza evidenze macroscopiche", sia il pm che il capo procuratore di Udine hanno cercato di velocizzare il più possibile le operazioni per restituire Davide alla famiglia.