Dani Alves e la casa fatiscente: "34 anni fa tutto cominciò qui"

Siamo abituati a vederlo postare video in cui balla, persino con la scopa in mano. Nel giorno dei suoi 34 anni, invece, Dani Alves sorprende tutti con una foto di una casa fatiscente. La sua casa, quella in cui è nato e cresciuto. Prima di festeggiare eventualmente dopo Juventus-Torino, trova il tempo per una riflessione. Eccola.



"Qui è dove tutto è cominciato: 34 anni dopo è un grande orgoglio sapere che tutti gli sforzi e i sacrifici fatti mi hanno portato ad arrivare dove volevo, ad essere in grado di offrire una vita degna alla mia famiglia. Ringrazio Dio per ogni anno, per ogni opportunità, e tutta la mia famiglia, i miei amici e tutti coloro che in qualche modo fanno parte della mia vita. Ringrazio mia moglie che sopporta le mie arrabbiature dovute al lavoro. Ringrazio anche i miei detrattori, perché mentre voi perdete il vostro tempo con me, io continiuo a lavorare per far sì che le cose accadano".



"Posto questa foto, ma sono gli atteggiamenti ciò che portano a essere umili e non le parole. Io provo molto orgoglioso, ma non sono orgoglioso: voglio incoraggiare i giovani a non mollare mai i propri sogni e a dedicare tutta la loro forza affinché si realizzino. La vita è la stessa per tutti, alcuni dedicano il loro tempo a combattere per ciò che vogliono e gli altri a lamentarsi di quello che non hanno. Questa è l'unica differenza tra gli uni e gli altri e si può sempre scegliere ciò che si vuole".