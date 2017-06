Dani Alves: "Dybala dovrebbe andare via dalla Juve per migliorare"

I tifosi bianconeri hanno imparato a conoscere Dani Alves: allegro, imprevedibile, schietto e sincero. Va letta in questo senso la dichiarazione rilasciata dal terzino brasiliano a Canais Esporte Interativo: "La Joya darà buoni frutti. Ma credo che un giorno, non so quando, dovrebbe andare via dalla Juventus per testarsi e migliorare ancora".



Una frase che farà discutere ma che in realtà descrive anche la parabola professionale dello stesso Dani Alves: dopo anni di successi e trionfi al Barcellona, ha scelto la Juventus per conoscere un altro calcio e acquisire nuove qualità (per esempio ha spiegato di aver imparato a difendere meglio). E Dybala potrà fare lo stesso: dopo aver raggiunto l'apice in bianconero, potrà testare nuove realtà.