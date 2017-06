Dani Alves, chiarito il giallo del saluto di Higuain: "Era per la tv"

Dani Alves fa chiarezza: nessun video di addio, nessun indizio di mercato. Nella notte tra venerdì e sabato era circolato un video, postato da Higuain e poi rimosso qualche minuto dopo, nel quale il Pipita sembrava salutare 'definitivamente' l'esterno brasiliano della Juventus: "Dani, fratello, cosa posso dirti? Ti mando un grande saluto, sai quanto ti voglio bene. È stato un piacere giocare e vincere insieme a te. Ti auguro il meglio e spero che passeremo più tempo insieme perché è davvero un piacere. Ciao genio, rimani sempre con la solita allegria e con il sorriso. Questo è quello che conta di più nella vita. Sorridere ed essere felici. Ti abbraccio, non cambiare mai".

In realtà, come ha ricostruito lo stesso Dani Alves, quello dell'attaccante argentino era semplicemente un saluto recapitato all'interno del programma di Canais Esporte Interativo di cui l'esterno brasiliano era ospite. Nel corso della trasmissione Higuain ha dunque voluto mandare un messaggio al compagno di squadra in attesa di ritrovarlo nella prossima stagione con la maglia bianconera.