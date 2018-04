Dani Alves a Balotelli: "Chiedo scusa, ma è un mondo di ipocriti"

Dani Alves risponde a Mario Balotelli. L'attaccante italiano aveva attaccato l'ex difensore della Juve per l'indifferenza mostrata nei confronti di Davide Astori ("Non ne siamo stati perturbati più di tanto perché non lo conoscevamo molto, nel mondo ogni giorno muoiono di fame migliaia di bambini che non ricevono altrettanta attenzione") e il brasiliano non ha lasciato cadere la polemica nel silenzio.

Se o o Balotelinho falou tá falado, não tive intenção de ofender a ninguém, vivo em mundo que temos que ser hipócrita muitas vezes para que as pessoas gostem de ti but sorry ma people.... enfim, se alguém se sentiu ofendido, desculpaaa. https://t.co/L03x0HHZ39 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) 8 marzo 2018

"Doveva fare le condoglianze e basta, mica dire ca... ate - era stata la critica di Mario -. I commenti di fronte alla morte non possono essere quelli. Ha detto cose che non c'entravano un c... o". E Dani Alves ha risposto così su Twitter: "So quello che ha detto Balotellinho, non avevo intenzione di offendere nessuno.. Mi dispiace, ma".