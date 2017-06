Da Altafini a Higuain, la storia dei 'grandi traditori' del calcio

Ripartirà da quell’abbraccio dello Stadium e da quella esultanza piena di scuse. Sapendo benissimo, però, che il perdono del San Paolo non arriverà mai. Gonzalo Higuain è soltanto l’ultimo personaggio di un romanzo interminabile: C'eravamo tanto amati.

Lo chiamarono “Core ingrato” dopo quel gol con cui da ex napoletano decise lo scudetto, in favore della Juve, nel 1975. Josè Altafini rappresenta - da allora – l’icona del “traditore”. Ma la storia del calcio è piena di grandi amori violati. Nicola Berti torna a Firenze con la maglia dell’Inter nel 1989 e viene accolto da bordate di fischi, tanto che Trapattoni è costretto a sostituirlo nel primo tempo.

Nel 1990, per il passaggio di Robi Baggio dalla Fiorentina alla Juve scoppia addirittura una guerriglia urbana. Nel giorno del suo ritorno a Firenze, il Codino si rifiuta di battere il calcio di rigore. Quando viene sostituito i tifosi si dividono fra odio e amore. Più amore che odio per Batistuta il 9 aprile del 2001, quando torna a casa con la maglia delle Roma dopo aver pianto, nel match d'andata, per aver segnato il gol vittoria.

Solo odio, invece, per il ritorno a Torino dell’ex Juve Ibrahimovic nel 2007, idem per l’ex Inter Balotelli a San Siro nel 2013. Niente però in confronto al derby incandescente dell’11 marzo 2007, quando Ronaldo risponde platealmente alle provocazioni dei suoi ex tifosi… Fra i quali c'è anche uno scatenato Moratti, che vince la partita e saluta col gesto dell'ombrello il suo vecchio pupillo. Solo applausi per Andrea Pirlo il 25 febbraio 2012, quando San Siro lo accoglie a braccia aperte. E’ uno dei pochi casi in cui il grande ex non torna da traditore. Come accade, invece, a Salah il 25 ottobre del 2015: al Franchi non si fa mancare nulla: i fischi, il gol, e infine l’espulsione.

Anche all’estero la lista dei traditori è sconfinata. Indimenticabile il ritorno al Camp Nou di Luis Figo, passato mesi prima al Real Madrid e accolto da una testa di maiale. Lo stesso odio provato dai tifosi dell’Arsenal per Fabregas, che ai tempi dei Gunners aveva detto: “Se mai dovessi indossare la maglia del Chelsea, uccidetemi”. Per fortuna non lo hanno preso alla lettera, ma qualche volta nella storia del calcio è successo anche che l’odiato ex ricevesse minacce di morte: chiedete a Zahavi, passato dall’Hapoel al Maccabi Tel Aviv e accolto in modo terrificante nel derby più feroce di Israele. Oppure chiedete a Valbuena, mai perdonato dai tifosi del Marsiglia per aver scelto la maglia del Lione. Per quel “core ‘ngrato” che sotto questa curva non batterà mai più.

Roberto Ciarapica