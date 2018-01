Cutrone rischia la squalifica? Il legale del Milan: "Gesto involontario"

Continua a far discutere il gol di mano segnato da Cutrone durante Milan-Lazio. Il Giudice Sportivo ha richiesto la prova tv per l'attaccante rossonero, che ora rischia due turni di squalifica per "condotta gravemente antisportiva". Il gol di mano infatti rientra nella casistica, è il regolamento, ma in passato il regolamento è stato utilizzato in maniera opposta. Ricordate il gol di mano di Adriano nel derby? Il brasiliano non fu punito, destino diverso invece per Gilardino, che segnò di mano a Palermo e fu fermato per due turni. Era l'anno 2009, tre anni più tardi Buffon parò il tiro di Muntari nettamente dietro la porta, ma non avvertì l'arbitro e non fu squalificato.

Quale sarà allora il destino del giovane bomber del Milan? L'abbiamo chiesto al nostro esperto, l'ex arbitro Andrea De Marco: "Sicuramente non era un gesto frodatorio - ha detto - però Cutrone trae vantaggio da qual braccio. Se fosse squalificato comunque si creerebbe un precedente, quindi il Milan farebbe sicuramente ricorso. Nei comportamenti antisportivi c'è anche quello di segnare con la mano, ma non credo che sarà squalificato perché questo è un episiodo che è sfuggito a tutti, alle telecamere come ai protagonisti in campo. È un caso estremo - continua l'ex arbitro durante Premium Sport news - solo da un replay arrivato dopo si è capito. Rocchi, che era il Var non ha avuto la sensibilità di guardare altre immagini, in futuro certamente gli arbitri staranno attenti a tutte le immagini".

Il legale del Milan: "Braccio involontario"

In attesa della decisione del Giudice Sportivo, il Milan prepara la difesa: "Il tocco di braccio di Cutrone non è volontario e non c'è intenzione di ingannare, quindi il gol è regolare - ha detto Mattia Grassani all'ANSA - Ci ha stupito, è una richiesta infondata. Confidiamo che il Giudice Sportivo ritenga la prova tv inammissibile. Nella malaugurata ipotesi di una squalifica di 2 giornate impugneremmo immediatamente la decisione con la procedura d'urgenza".

Secondo l'avvocato del Milan, "che all'esito del cross Cutrone colpisca il pallone con il gomito è circostanza irrilevante per quanto riguarda la prova tv. Se avesse voluto comportarsi in maniera gravemente antisportiva - prosegue il legale - ci avrebbe messo la mano e non il gomito, con il quale è ben più difficile indirizzare il pallone e segnare in modo fraudolento. L'esultanza seguente al gol è un comportamento antisportivo? L'esultanza può essere indice tanto della buona quanto della mala fede, però conta il presupposto a monte: il giocatore probabilmente ha sentito la palla che colpiva il braccio, nella trance agonistica e nella mischia, ma se il tocco non è volontario il gol è buono. Quindi - è la tesi di Grassani - l'esultanza successiva ci sta, è neutra. Il giocatore tutto vuole fare in quel frangente tranne che ingannare arbitro e avversari, segnando con la mano".