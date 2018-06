Cutrone: "Per il Milan giocherei anche in porta"

Patrick Cutrone è intervenuto durante la presentazione del libro "La Giovane Italia" parlando di Milan e Nazionale. Prima, però, tutta l'umiltà del giovane attaccante rossonero: "Mi ritengo un ragazzo normale, sono un po' più fortunato perché posso fare ciò che amo. Ho fatto tanti sacrifici e non era facile legare impegni di scuola e calcio".



Così Cutrone sul passaggio dalla Primavera alla prima squadra: "È a Milanello mentre si lavora che scopri il livello e la velocità che sono necessari per farcela, in quei mesi in cui mi sono allenato con il gruppo senza mai essere convocato ho capito tanto e ho innalzato il mio livello di lavoro".



Tutto lavoro utile anche ad adattarsi come esterno, quando gliel'ha chiesto Gattuso: "Non l'avevo mai fatto, rispetto a Suso che tecnicamente è di un altro livello posso faticare, ma penso di essermela cavata. Quello che mi dice il mister lo faccio, può mettermi anche in porta che lo faccio per il bene del Milan". Infine, sull'esordio con la Nazionale dei grandi: "Un motivo d'orgoglio, con l'Argentina ero felicissimo".