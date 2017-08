Cutrone: "Milan, è un sogno: sarò felice se arriva lo scudetto"

Wonderkid. Enfant prodige. Ditelo nella lingua che volete. L'Uefa sceglie l'inglese per celebrare Patrick Cutrone e quasi si sbilancia: "6 partite, 4 gol in questa stagione, sarà una star in Europa League?". Di sicuro, per ora, l'attaccante del Milan è la rivelazione d'agosto, perché dopo le reti in precampionato, ha continuato nelle gare ufficiali. "Sto vivendo un sogno - ha detto dal ritiro dell'Under 21 -. Sicuramente ho sempre voluto questo e spero di continuare così perché l'allenatore mi sta dando fiducia e anche i compagni, spero di ripagarli sempre".



Cutrone sembra spavaldo anche negli obiettivi: "Al Milan siamo una bella squadra, siamo tutti nuovi, col tempo dimostreremo che potremo fare grandi cose. Sarò felice a fine stagione se vinceremo lo scudetto. Io mi sono sempre ispirato a Morata, un giocatore che ho sempre seguito anche quando era alla Juve. Uno dei più forti attaccanti europei. Di Biagio mi paragona a Belotti? Per me è un onore, Belotti è uno degli attaccanti italiani più forti, è completo e gioca per la squadra, sono caratteristiche in cui mi rivedo".