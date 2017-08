Cutrone 40 anni dopo Pierino Prati: finalmente un bomber fatto in casa

Bisogna tornare al bianco e nero per ricordarsi dell'ultimo grande bomber uscito direttamente da casa Milan: Pierino Prati, l'uomo della Coppa Campioni di Madrid 1969 contro l'Ajax. Poi soltanto promesse venute meno come Mannari il ragazzino che nel 1989 mise ko con una doppietta la Juventus per un 4-0 Milan da segnare con il circolino rosso. Quindi speranze evaporate come Paloschi, esordio e gol in una decina di secondi. E meteore come Ganz e Verdi.

Sotto adesso con Cutrone: dagli 80 gol da bambino in un solo campionato con la Parediense, la squadra dell'oratorio, al Milan, è già molto più di una promessa o una speranza. Grinta, potenza e velocità le sue caratteristiche. "Ragazzino di personalità", dice Montella, che a Crotone ha puntato su di lui, il baby bomber, con fame da gol inzaghiana, spedendo in panchina mister 38 milioni Andrè Silva.

Del resto Montella, ex grande numero 9, di centravanti se ne intende. Del resto i numeri di Cutrone sono da baby propdigio: con 110 reti, è il miglior bomber della storia del vivaio del Milan. E poi insieme a Pulisic, del Borussia Dortmund, è il secondo classe '98 in stagione ad aver già segnato e servito un assist nei 5 top campionati europei.

Un talento precoce il 19enne di Como che quest'anno quando gioca titolare lascia sempre il segno: gol in amichevole contro il Lugano, doppietta al Bayern Monaco in ICC, gol all'Universitatea Craiova in Europa League. E gol alla prima in campionato. 5 da titolare e 5 gol. Per questo per il Milan Cutrone è diventato incedibile.