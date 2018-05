Crotone, Zenga: "Sarebbe disumano non rimanere in serie A"

Una sola sconfitta (anche se sanguinosa, contro una rivale diretta come il Chievo) nelle ultime cinque partite, due vittorie e i due pareggi di prestigio contro Juventus e Lazio ma il Crotone vede pericolosamente vicina la retrocessione: "La classifica è complicata ma non impossibile, se penso a quella di dieci giorni fa sarebbe disumano non restare in serie A" le parole di Walter Zenga che poi lancia una provocazione con il sorriso "In basso tutte le squadre in lotta per non retrocedere stranamente cominciano a vincere alla fine del campionato...".



Il tecnico dei calabresi analizza la partita: "Abbiamo fatto una grande partita, calcio di coraggio e predisposizione. Ci è girata storta con Rohden, se avessimo fatto il 3-1 sarebbe finita diversamente. Il rigore dato alla Lazio? C'è da discutere moltissimo su quello che avviene prima del fallo ma sono episodi che possono starci".



Ora al San Paolo servirà un'impresa: "Ho detto ai ragazzi che possono battere il Napoli se continuano a giocare con questa intensità".