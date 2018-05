Crotone, Zenga saluta su Instagram: "Fa male, tanto male"

La missione salvezza non è riuscita, le lacrime al San Paolo dopo la sconfitta col Napoli l'avevano in un certo senso antcipato, ma ora arriva anche la certezza: Walter Zenga saluta Crotone. "Grazie. Ci ho messo la passione. La professionalità. La serietà. È due mesi che non vedo i miei bimbi. Così fa male. Tanto male. CROTONE e i CROTONESI resteranno per sempre nel mio cuore" ha scritto l'ex portiere sul proprio profilo Instagram. "Ho l'amarezza dentro, ma anche la gioia di aver conosciuto persone splendide, disponibili e gentili - continua l'ex portiere nella didascalia di un video in cui si vede il panorama dalla sua terrazza - Quando si va al Sud si piange due volte: quando si arriva ma, soprattutto, quando si va via".

Chi al posto di Zenga sulla panchina dei calabresi? I calabresi puntano all'immediato ritorno in Serie A e per ottenere la promozione stanno pensando a Giovanni Stroppa, che quest'anno ha sfiorato i playoff con il Foggia neopromosso. Non solo Stroppa però, perché i profili al vaglio della società sono diversi, a partire da Benny Carbone, che di Zenga è stato vice. Da tempo, inoltre, si fa il nome di Roberto De Zerbi, che però prima aspetta offerte da squadre della massima serie.