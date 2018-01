Crotone, Zenga: "Mi viene da ridere, forse hanno cambiato le regole"

Un errore grossolano che "mi fa venire da ridere. E' chiaro che era gol. Non capisco perchè l'assistente alzi la bandierina. L'unica spiegazione che mi viene è che forse hanno confuso i colori delle maglie". Walter Zenga non ci sta e il gol annullato al Crotone al 92' per fuorigioco dopo la consultazione della Var lo manda su tutte le furie.



"Non si può commettere un errore del genere, forse possono aver influito decisioni precedenti", sottolinea il tecnico riferendosi all'espulsione di Pisacane "che non c'era".



"Si vede che avevano la tv al contrario, e mi viene da ridere. Forse ha confuso i nostri giocatori con quelli del Cagliari. Sono i difensori in fuorigioco? Un assistente non può commettere un errore simile nel calcio professionistico. Forse hanno cambiato le regole" conclude l'allenatore dei calabresi.