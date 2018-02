Crotone, Zenga: "Inter sempre nel mio cuore, San Siro uno stimolo"

Intervista esclusiva a Walter Zenga nella settimana che porta a Inter-Crotone, match particolare per chi ha giocato 473 partite in nerazzurro ma allena in Calabria. Prima di tutto, però, un ricordo di Azeglio Vicini: "Solo uno è difficile, dovrei dirne tanti. Ero molto legato a lui, già dell’Under 21 dove ero il fuoriquota. Abbiamo fatto un percorso insieme: Under 21, Europei e poi i Mondiali. Lui ha creato un gruppo di uomini veri, perché dei giocatori di quella Nazionale del Mondiale, io, Donadoni, Ancelotti, Mancini e tutti gli altri siamo ancora nel mondo del calcio. E questo è grazie a lui".



Servirebbe una figura come la sua nel calcio di oggi? "Oggi è diverso - spiega Zenga - perché in Nazionale non scelgono più persone che fanno solo i selezionatori, ora il calcio è cambiato e si cercano altri tipi di allenatori. Ma lui ha sempre dato più importanza ai giocatori rispetto al modulo".



Si passa all'attualità e al mercato del Crotone: "Sono assolutamente soddisfatto di quello che è stato fatto. Abbiamo fatto quello che era necessario fare per il nostro sistema di gioco e per la nostra mentalità e siamo contenti". Sulla sfida di San Siro: "Stiamo meglio noi dell'Inter? No, non esageriamo. Siamo in una buona condizione perché ci stiamo allenando bene e perché stiamo applicando bene le nostre idee. Giocare a San Siro con l’Inter deve essere un qualcosa in più. Andiamo su un campo meraviglioso, in uno stadio enorme e bello e per me sarà ancora più complicato per via dei miei sentimenti".



Come dicevamo, non sarà una partita come le altre per Zenga: "Sono sicuro che ci sia reciproco amore tra me e l’Inter e questo è evidente. Saluterò i tifosi prima e dopo la partita, qualsiasi sarà il risultato della sfida, perché quello è il mio stadio, quello è stato parte della mia vita, quel club è la mia vita e sono sicuro che i tifosi dell’Inter apprezzeranno che per 90 minuti io metterò tutto me stesso a disposizione del Crotone. I tifosi nerazzurri apprezzano le persone che hanno passione e senso di appartenenza".



E la mancanza di senso di appartenenza è proprio quello che molti tifosi nerazzurri imputano alla squadra attuale: "In questo momento io sono focalizzato al 100% solo sul Crotone e non voglio e non mi permetto di entrare in discorsi più grandi di me. Sabato sera sarà solo una bellissima partita".



E allora sguardo al futuro, rimane il sogno di allenare l’Inter? "Per far sì che certe cose accadano bisogna lavorare bene oggi e dimostrare oggi e allora si può costruire un futuro. Poi è chiaro che sognare in grande non costa niente ma se non si fa bene oggi è difficile progettare il domani. Per me oggi il futuro è solo giocare una buona partita, cercare di fare punti col Crotone e far vedere che siamo una squadra organizzata e che gioca a calcio".