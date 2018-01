Crotone, Zenga: "Gattuso, mettiti una mano sul cuore..."

C'è aria di derby per Walter Zenga, che si appresta ad affrontare con il suo Crotone quel Milan che è stato rivale di decine di stracittadine negli anni 90. "Mi aspetto che il Crotone - dice l'ex portiere dell'Inter - faccia la gara a San Siro con la stessa attitudine di voler far punti che ho visto nelle ultime tre gare. Vero, veniamo da due sconfitte, ma con buone prestazioni che sono sempre migliorate. Dobbiamo focalizzarci sulle positività perché alla lunga la continuità dà i suoi frutti".

Sa bene Walter Zenga cosa aspettarsi dal Milan che pare abbia imboccato la strada per uscire dalla crisi. "Rino Gattuso sta facendo delle cose interessanti. Lui è calabrese - scherza Zenga - per questa gara si metta una mano sul cuore ... A parte le battute è un rivale leale e sta mettendo a regime il Milan. Hanno giocato tante gare e non ha avuto molto tempo per mettere a punto gli schemi. Si vede che stanno crescendo e lo si è visto nella partita di Coppa Italia. Gli auguro il meglio, ma non da questa gara però, dalla prossima".

"Il Var? Non ci ho capito nulla - continua Zenga tornando sulle polemiche per il mancato rigore nella gara contro il Napoli - In panchina non si sa cosa avviene, mentre da casa con i replay tutti hanno chiaro cosa sta accadendo. Penso che chi fa parte del gioco deve avere la sensazione di quello che sta avvenendo". L'osservazione di Zenga coinvolge anche un episodio accaduto durante Crotone-Napoli. "Se poi ti azzardi a vedere qualcosa sul telefonino ti piombano i fulmini addosso" dice l'allenatore riferendosi alla multa di 4000 euro al Crotone perché un collaboratore della società aveva mostrato la foto con il fallo di mano di Mertens. L'allenatore parla anche delle "emozioni interrotte": "Adesso se si fa gol si aspetta anche ad esultare per capire se c'è l'intervento del Var".

In conclusione un pensiero per l'Inter: "Io sono nato e cresciuto interista ed allenare l'Inter è un'aspirazione. I cugini rossoneri hanno dato la possibilità ad alcuni ex di sviluppare il loro sogno, mentre l'Inter no. Al momento però vivo il presente perché non si può pensare al futuro se non si pensa a quello che si fa. Prima di sognare bisogna svegliarsi e pensare all'oggi. Il mio oggi è il Crotone che penso a salvare"