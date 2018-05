Crotone, Vrenna: "Speriamo Tagliavento non faccia altri danni"

Crotone-Napoli sarà l'ultima chance per i calabresi di rimanere in serie A, il presidente Gianni Vrenna ne è consapevole: "Questa settimana ho visto i ragazzi determinati. Per noi domenica è la gara della vita, con la speranza che da altri campi possano arrivare buone notizie. Il destino, comunque, è nelle nostre mani perché ci tocca fare risultato. Speriamo di poter regalare il terzo anno di serie A alla città di Crotone".



Ma l'eventuale salvezza del Crotone passa anche da Cagliari-Atalanta: "Certo, vedereTagliavento designato domenica proprio per la gara della Sardegna Arena come quarto uomo... Speriamo che non faccia altri danni".



Vrenna si riferisce alla rete annullata al Crotone dall'arbitro umbro nel match contro il Cagliari (poi finito 1-1): "Pesano tanto i due punti negati da Tagliavento e rischiano di crearci grandi problemi. Ma noi non ci piangiamo addosso a due giorni dalla gara decisiva. Partiamo per Napoli con la convinzione che la squadra è in salute e possa fare risultato".