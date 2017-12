Crotone, Vrenna: "Nicola via perché sono entrato negli spogliatoi"

A Crotone si staranno ancora chiedendo tutti perché e a svelare il motivo dell'addio di Davide Nicola è Gianni Vrenna, presidente del club calabrese. "Rispetto la sua scelta ma non la condivido. Tra il primo ed il secondo secondo tempo della gara contro l'Udinese sono entrato negli spogliatoi per spronare la squadra e lui ha ritenuto che questo mio intervento lo avesse delegittimato - ha spiegato - Non è nel mio stile, non sono mai intervenuto sotto l'aspetto tecnico, né su come schierare la squadra. Io ho ritenuto come presidente, che ha il diritto e dovere di intervenire quando le cose non vanno, di andare a dare uno sprone alla squadra. Ne sono testimoni i calciatori: ho detto solo 'tirate fuori gli attributi perché stiamo perdendo contro una squadra che ha fatto un solo tiro in porta'. Questa mattina ci siamo incontrati con Nicola ed ho cercato di dirgli di ripensarci, ma lui ribadito le sue motivazioni".



Davide Nicola, infatti, ha ufficializzato le proprie dimissioni e nel primo pomeriggio si è recato al centro sportivo Antico Borgo per salutare la squadra e lasciare Crotone. Senza rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa. L'incontro con la squadra è durato pochi minuti. Quindi Nicola, insieme all'allenatore in seconda Manuele Cacicia, al preparatore atletico Gabriele Stoppino ed al collaboratore tecnico Rossano Berti ha lasciato la città.



"La squadra è rimasta allibita ma saprà reagire", ha detto il d.g. Raffaele Vrenna: "Una società che si rispetti deve confrontarsi con la squadra in momento difficili: abbiamo ripetuto ai calciatori le nostre ragioni e detto loro che c'è uno staff tecnico che continuerà ad allenare la squadra e al quale va dato il massimo rispetto. La squadra come noi è rimasta allibita della decisione che è avvenuta di punto in bianco, ma sono certo che saprà risollevarsi subito: sono dei professionisti e sanno cosa fare". Per quanto riguarda il nome del nuovo tecnico, Raffaele Vrenna non si è sbilanciato: "Stiamo vagliando diversi nomi per il nuovo allenatore. Vorremmo essere certi del profilo che andremo a scegliere".