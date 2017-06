Crotone, Nicola verso l'esonero dopo la sconfitta col Cagliari

Cinque sconfitte consecutive e una salvezza ormai sempre più lontana. A dodici giornate dalla fine il Crotone è al penultimo posto in Serie A con 13 punti raccolti in 26 partite, uno ogni due in media, con la zona salvezza distante 9 lunghezze. Forse troppe o magari no: la società, così, sta valutando la possibilità di esonerare Davide Nicola, finora rimasto in sella nonostante la classifica stabilmente deficitaria con la squadra costantemente in zona retrocessione,



La vittoria sull'Empoli del 29 gennaio sembrava poter rilanciare il Crotone, invece contro il Cagliari è arrivato il quinto k.o., tra l'altro subito in rimonta con la rete di Borriello nella ripresa. Così, dopo le sconfitte con Palermo, Juve, Roma e Atalanta, ora il club potrebbe aver perso la pazienza. In caso di esonero, Nicola potrebbe essere sostituito da De Canio.