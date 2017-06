Crotone, Nicola: "Non vedo l'ora di dedicare un altro successo a mio figlio"

Davide Nicola, impegnato nel viaggio in bici da Crotone a Torino per la salvezza conquistata con gli Squali, dopo la permanenza in Serie A aveva dedicato una commovente lettera su Facebook al figlio Alessandro, scomparso tre anni fa per un incidente in bici all'età di 14 anni. Il tecnico, in un'intervista a Walter Veltroni sul Corriere dello Sport, rivela cosa lo ha spinto a scrivere quel toccante messaggio: "E' nato di getto. Io ho metabolizzato con dolore e fatica, e ho capito e sono assolutamente cosciente di quello che è successo a mio figlio, ma non lo vivo come una sospensione dell'essere. Lo vivo come un dato di fatto. E' accaduto a mio figlio come accade a molti altri".



"Era il suo termpo di vita -prosegue Nicola- non conosco ancora quale sarà il mio, il suo era quello e in quel tempo che mi ha dato sono stato molto felice e ho imparato tantissimo da lui. Soprattutto tre cose: a capire che si può essere contenti senza un reale motivo, a essere sempre occupati con qualcosa, perché poi di fatto i ragazzi ti danno questo e a pretendere con ogni forza ciò che tu veramente desideri. Questo ho imparato da mio figlio, se pure ha vissuto poco rispetto a me. Mi aspetto, mi auguro, perché questo è quello che voglio pensre, la realtà che voglio crearmi, di poterlo un giorno incontrare. Condivido con lui qualsiasi obiettivoche ho e non vedo l'ora di dedicargliene uno successivo, perché mi sembra di stare meglio".



Dal tecnico arriva una vera e propria lezione di vita: "La mia fortuna è stata quella di avere da sempre pochi valori ma fondamentali. Noi siamo una famiglia numerosa, mia moglie, gli altri miei figli sappiamo che certe cose esistono, che possono accadere a tutti. Per noi è stato motivo di voler di nuovo iniziare a costruire, anzi paradossalmente, ci ha dato anche più forza. Forza per il lavoro che facciamo, per ciò che riteniamo giusto e utile nella vita, per ils enso che diamo ai valori che condividiamo".