Crotone, Nicola cita Falcone: "Le cose possono cambiare..."

"Negli ultimi tempi hanno parlato di noi come una favola. Se devo pensarla come una favola, io voglio il lieto fine. A me, però, piace pensare che il Crotone sia il risultato di un durissimo lavoro, di una passione incredibile, di un gruppo splendido, di una grandissima motivazione". Davide Nicola ci crede: la sua squadra ha fatto una rimonta incredibile e a una giornata dalla fine è a un solo punto dalla salvezza. Da conquistare domenica in casa con la Lazio e, da parte loro, sperando un buone notizie da Palermo, dove è impegnato l'Empoli.



"Quando siamo partiti ci avevano definiti inadeguati: il nostro è un messaggio ai giovani affinché capiscano che quando nella vita ci sono difficoltà, non devono smettere mai di inseguire i loro sogni. Abbiamo dimostrato quest'anno che, anche senza possibilità economiche, anche se non eravamo nessuno per questa categoria, non abbiamo mai smesso di pensare in grande. Non vogliamo che i giovani smettano di pensare in grande. Se non sarà oggi sarà domani, tra un mese, tra cinque anni: chi riesce a perseverare nel tempo, prima o poi raggiungerà le sue ambizioni".



"Mi piace pensare che per una volta possa essere il Sud a vincere, Martedì scorso, nel 25/mo anniversario della strage di Capaci, ho letto un concetto del giudice Giovanni Falcone che mi ha illuminato. Diceva pressappoco così: 'se le cose sono così, non è detto che debbano andare così'. Quando c'è da rimboccarsi le maniche, quando c'è da cambiare, la stragrande maggioranza delle persone preferisce lamentarsi e non fare. Il Crotone, invece, ha fatto, ha fatto di tutto e di più. Mi auguro che domenica, comunque vada, sia una serata indimenticabile".