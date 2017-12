Crotone, Nesta in pole per la panchina

Dopo l'inaspettato e burrascoso addio al Crotone di Davide Nicola, che ha rassegnato le proprie dimissioni dopo che nell'intervallo della gara con l'Udinese il presidente Vrenna era entrato negli spogliatoi, in Calabria è ufficialmente iniziato il toto-panchina.

Nelle ultime ore è emersa con sempre maggiore insistenza la voce che darebbe Alessandro Nesta, reduce dall'esperienza positiva negli Stati Uniti con il Miami FC, come il favorito per sedersi sulla panchina degli 'Squali', ma secondo 'Il Corriere dello Sport' l'ex difensore del Milan non sarebbe l'unico in lizza.

Nesta ha poca esperienza e non ha mai allenato in Serie A e così a Crotone starebbero prendendo in considerazione anche altri profili, come per esempio quello di Stefano Colantuono, attualmente libero dopo la non proprio positiva esperienza con il Bari in Serie B.

In lizza ci sarebbero anche Gianni De Biasi, da poco esonerato dall'Alaves, ed Eddy Reja, desideroso di tornare su una panchina dopo l'avventura con l'Atalanta conclusa nel giugno 2016. Un altro nome sarebbe quello di Roberto Stellone, apprezzato per il suo gioco offensivo mostrato col Frosinone, ma non sono del tutto da scartare neanche le ipotesi De Canio, Di Carlo e Mandorlini.

E se invece venisse promosso dalla Primavera Aniello Parisi? I nomi sono tantissimi, ancora poche ore e ne sapremo di più.