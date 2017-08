Crotone-Milan anticipata a domenica, Europa con Bonucci e Biglia

Ora è sicuro: Leonardo Bonucci e Lucas Biglia potranno fare il loro debutto ufficiale in rossonero giovedì 17 agosto a San Siro, contro lo Shkendija, per l'andata del playoff di Europa League. Il Milan ha consegnato la lista dei calciatori all'Uefa: non c'è Carlos Bacca, l'escluso eccellente ormai in partenza, ci sono invece Paletta e Sosa, che erano stati fatti fuori anche loro per ragioni di mercato dalle precedenti sfide con il Craiova. I due nuovi acquisti, invece, si presenteranno davanti ai propri tifosi finalmente con la maglia rossonera e non con la polo bianca che indossavano quando li hanno salutati prima del match col Craiova.



Questa la lista del Milan: Portieri: Donnarumma A., Storari, Donnarumma G., Guarnone Difensori: Abate, Antonelli, Bonucci, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Conti, Romagnoli, Zapata, Calabria, Gabbia. Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Sosa, J.Mauri, Montolivo, Locatelli, Zanellato. Attaccanti: Borini, Niang, André Silva, Suso, Cutrone.



Intanto la Lega di Serie A ha ufficializzato il cambio data di Crotone-Milan: si giocherà domenica 20 agosto alle 20.45 e non più lunedì 21. I rossoneri, infatti, giocheranno in Macedonia giovedì 24 il ritorno del playoff di Europa League, così hanno preferito avere più giorni di riposo prima della trasferta.