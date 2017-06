Crotone, lettera di Nicola al figlio scomparso: "E' la nostra vittoria"

Dopo i festeggiamenti arriva il momento della riflessione. Davide Nicola domenica sera ha esultato per la storica salvezza del Crotone indossando una maglietta dedicata al figlio, scomparso tre anni fa in un incidente in bicicletta all'età di 14 anni. Ora il tecnico ha pubblicato su Facebook una lettera commovente e da brividi ad Alessandro. Non servono sintesi o commenti: le parole di Nicola meritano di essere lette tutte d'un fiato.