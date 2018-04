Crotone, l'agente di Simy: "Non sa chi è primo in classifica..."

Lo splendido gol realizzato in rovesciata contro la Juventus ha fatto diventare Simy l'idolo dei supporter del Crotone. Ma non solo. "Ha ricevuto tanti messaggi di ringraziamento dei tifosi napoletani. Ma lui non pensa ad aver riaperto il campionato. Anzi, se gli chiedete chi è primo o secondo nemmeno lo sa" rivela a Radio Crc Sam Udegbunam, agente dell'attaccante 25enne.



Facile intuire lo stato d'animo del nigeriano dopo la gara di ieri: "Sta benissimo, da Dio. È un ragazzo umile ed ha voglia di imparare, anche quando non gioca. Lavora sodo, in silenzio, e si fa trovare sempre pronto. Ieri è stato ripagato alla grande. Nessuno immaginava che il Crotone potesse strappare un punto alla Juventus".



Sul futuro della punta il procuratore spiega: "Sarà ancora a Crotone, abbiamo un contratto (fino al 2019 ndr). Adesso parliamo di salvezza, viene prima la squadra e poi il singolo".