Crotone, il miracolo è servito: che rimonta

La parte bassa della classifica di serie A al termine del girone d'andata recitava laconicamente: le ultime cinque erano Sassuolo a 18 punti, Empoli a 17, Palermo a 10, Pescara e Crotone a 9. La lotta per non retrocedere era già decisa, c'era già chi parlava di campionato falsato o di criteri da rivedere: "squadre come le ultime non possono stare nel massimo campionato italiano".



Diciannove partite dopo, il Crotone si è conquistato il diritto di rimanere in serie A grazie a un girone di ritorno a medie quasi da qualificazione europea: 25 punti che hanno fatto salire il bottino a 34, due in più di quelli dell'Empoli che nell'ultimo turno ha perso contro il Palermo già retrocesso. Per dire: nelle ultime nove partite, i calabresi hanno fatto più punti della Juventus. I toscani hanno messo insieme meno di un punto a partita nel ritorno e bruciato anche undici punti di vantaggio, massimo distacco tra Crotone ed Empoli in campionato.



Se la squadra di Martusciello non può che recitare il mea culpa, quanti complimenti bisogna fare ai calabresi! A partire da Davide Nicola, che non ha smesso mai di crederci arrivando anche a citare Falcone, e da Diego Falcinelli che, con il gol alla Lazio, è salito a tredici reti stagionali diventando il bomber della salvezza. Un girone di ritorno impreziosito dai successi su Inter e biancocelesti così come il poker all'Empoli o alla vittoria in trasferta con la Samp ma anche l'1-1 casalingo contro il Milan. Nessuno in serie A era mai riuscito a salvarsi partendo da 9 punti dell'andata: Crotone, il miracolo è servito.

"MANTENGO LA PROMESSA: DA CROTONE A TORINO IN BICI"

Queste le parole di Nicola a Premium Sport: "Io ci credevo. Sono molto soddisfatto e gratificato: ero convinto che attraverso il lavoro e la costruzione di un gruppo si potesse raggiungere questo obiettivo. Questa squadra ha lavorato per meritare di rimanere in questa categoria: l’ho sempre detto ai ragazzi. Dal punto di vista tecnico, tattico e mentale c’è stato un grande lavoro dietro ed è per questo che non volevo sentire parlare del Crotone come di una favola. Avremmo potuto salvarci prima, ma anche retrocedere prima: la realtà è che più si vuole ottenere un obiettivo, più si deve essere disposti a perderlo. Crotone-Torino in bicicletta? È la parte più facile: lo farò con grande piacere, le promesse le mantengo. In questo momento la prima parola che mi viene in mente è gratitudine. E sono dispiaciuto per l’Empoli, perché so che per una squadra che festeggia ce ne è un’altra che soffre. Ogni anno può capitare a chiunque: è la regola del calcio. Se rimarrò a Crotone? Ora penso a festeggiare, poi vedremo".