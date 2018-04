Crotone, il club: "Zenga non ha 'cacciato' nessuno"

Piccolo strascico polemico dopo Crotone-Roma, anche se non riguarda i protagonisti in campo. Il club calabrese ha pubblicato una nota ufficiale in merito all’articolo dal titolo “Zenga ‘caccia’ i giallorossi” pubblicato sul quotidiano “Il Tempo”.



"Ci sembra opportuno evidenziare, per correttezza di cronaca e di informazione - si legge nel comunicato -, che il nostro tecnico Walter Zenga non ha ‘cacciato’ nessuna persona dall'hotel. Lo spiacevole contrattempo è da attribuire solo e soltanto alla struttura alberghiera che ospita da circa 20 anni il Football Club Crotone e che, in virtù di un preciso accordo in essere, sapeva di non dover ospitare contemporaneamente dipendenti e/o tesserati di altre società".



"Dopo un analogo episodio verificatosi lo scorso anno, la società aveva fatto notare alla struttura l'inadempienza di tale accordo chiedendo di evitare in futuro simili situazioni, ma probabilmente l'hotel si è solo tardivamente accorto di quanto stava accadendo sabato, tentando di rimediare in modo maldestro. Pertanto sono stati gli stessi proprietari dell'hotel a provvedere allo spostamento dei membri del media center dell’As Roma in un'altra struttura a pochi metri di distanza, presumibilmente adducendo motivazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti".