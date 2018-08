Crotone, i tifosi denunciano il Chievo

A Crotone non si danno pace. Volevano la Serie A, l'hanno sognata aspettando il processo al Chievo e alla fine si sono risvegliati con una grossa delusione. Così, dopo gli sfoghi della società, arrivano persino due denunce con cui si chiede di "procedere penalmente nei confronti del procuratore legale della squadra di calcio A.C. Chievo Verona srl". A presentarle sono stati i tifosi del club calabrese.



La prima denuncia è stata inoltrata alla Procura della Repubblica di Roma e la seconda ai carabinieri perché la trasmettano alla Procura di Verona. I tifosi hanno presentato le denunce dopo avere appreso della decisione del Tribunale federale della Figc di processare il Chievo solo il prossimo 12 settembre, e cioè a campionato già iniziato.



Nelle due denunce viene chiesto, in particolare, "di svolgere accertamenti sulle procedure utilizzate dal Chievo Verona per la compilazione dei bilanci dal 2014 al 2017, con plusvalenze fittizie pari a 25 milioni e 380 mila euro". I firmatari delle due denunce chiedono anche di disporre, nelle more del procedimento, "l'eventuale sequestro cautelare della società Chievo Verona".