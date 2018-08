Crotone-Chievo, lite infinita: "Norme violate", "Inaccettabile"

Adesso è guerra vera, per fortuna fatta solo di parole. Tra Crotone e Chievo ormai non corre più buon sangue: solo l'anno scorso, alla vigilia dello scontro diretto di campionato, fece sorridere l'hashtag #RoadToChiev utilizzato dai calabresi che faceva il verso a quello di Champions (#RoadToKiev, visto che la finale si giocava in Ucraina), adesso lettere, interviste e comunicati stampa contengono accuse e controaccuse da una parte e dall'altra.



La battaglia è ripresa oggi con una lettera inviata dal Crotone a Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc, per protestare contro la decisione di ammettere il Chievo in A dopo il caso plusvalenze fittizie, negando ai calabresi il ripescaggio: "Il sistema calcio del nostro Paese attraversa una delle fasi più oscure e confuse che imporrebbero azioni e provvedimenti rigorosi a tutela dei valori dello sport - si legge - La fissazione dell'udienza di trattazione del deferimento operato dalla Procura Federale nei confronti dell'AC Chievo Verona al 12 settembre 2018, si tradurrà in un'inutile liturgia con conseguenti irrisarcibili danni per Fc Crotone, consentendo, nel contempo, la militanza nel campionato di calcio della massima serie ad una società che reiteratamente ed impunemente ha violato tutte le norme in materia di correttezza, trasparenza e veridicità dei propri bilanci".



"In riferimento ad alcune affermazioni fatte in data odierna dall'FC Crotone - è la risposta -, il ChievoVerona ribadisce di avere sempre agito nel rispetto di tutte le Normative vigenti, soprattutto quelle relative alla correttezza, trasparenza e veridicità dei propri bilanci. Il ChievoVerona ricorda come, allo stato attuale, non ci sia alcun pronunciamento da parte di nessun organo della FIGC che possa smentire tale corretto comportamento e si riserva di agire in tutte le sedi competenti contro l'FC Crotone per le affermazioni inaccettabili e profondamente lesive rese da quest’ultimo relativamente alla correttezza e alla veridicità dei propri bilanci di esercizio e di tutti i rendiconti contabili forniti tempestivamente ed anticipatamente agli organi di controllo della FIGC".