Crosta, esordio da sogno davanti all'amico Donnarumma

Quando ha saputo che avrebbe giocato probabilmente non ci ha creduto. Esordire in Serie A e farlo contro il Milan per lui, milanese ed ex rossonero, era di per sé una cosa speciale, ma se gli avessero detto come sarebbe andata la sua prima partita in A davvero non avrebbe potuto crederci.

Luca Crosta, 19 anni ex portiere del Milan, ha vissuto un debutto da sogno, compiendo un miracolo nel primo tempo su Bacca e poi respingendo, nella ripresa, il rigore del colombiano. Niente clean sheet perchè poi Lapadula un rigore lo ha segnato, ma poco importa, Crosta è il nuovo idolo del pubblico rossoblu e fare una prestazione del genere davanti a Donnarumma ha ancora più valore.

I due portieri giocavano insieme nelle giovanili del Milan e il titolare era proprio l'attuale portiere del Cagliari. Almeno fino al 23 marzo del 2014, uno dei giorni più importanti della fin qui giovane carriera di Gigio: quel giorno Brocchi, in occasione del derby giocato al Vismara contro l'Inter, decise di lasciare fuori Crosta per lanciare Gigio, già nel giro della nazionale azzurra Under 15.

Il Milan vinse il derby 5-0 e da qual momento Donnarumma non uscì più dal campo, tanto da "costringere" Crosta a trasferirsi in Sardegna all'inizio della scorsa estate. Oggi la grande rivincita del portiere del Cagliari.