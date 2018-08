Cristiano Ronaldo, prove di italiano: "Felice per la prima vittoria con la Juventus"

Promosso, nonostante non sia arrivato il gol all'esordio contro il Chievo. Tenta conclusioni verso la porta di Sorrentino, lavoro continuo per la squadra e grande sacrificio: Cristiano Ronaldo ha già convinto tutti all'interno dell'universo Juventus. L'ex stella del Real Madrid ha voluto celebrare la prima vittoria in maglia bianconera con un post pubblicato sui propri profili social, che ha generato un boom di condivisioni da parte dei suoi follower.